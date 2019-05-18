花大錢徵收開路不符效益 高市：解決舊部落交通

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市議會時代力量市議員林于凱批評市府以墊付款方式，共新台幣4607萬開闢道路工程卻只能節省1分鐘交通時間，質疑工程效益。工務局長吳明昌今天說，是為解決舊部落交通。

林于凱在臉書貼文，審查市府工務局提案，有一案要價4607萬元的巷道開闢工程，未於年度預算案中編列，市府以墊付款方式辦理，其中土地徵收費就要4350萬元，他在臉書說「越想越奇怪」，質疑為何不編列在年度預算接受監督？

「前鎮區凱得街西側8米巷開闢工程」昨天已在議會審議通過，這條道路長約42公尺，寬8公尺；林于凱指出，因為工程總經費4607萬，其中就有4350萬要拿來徵收私人用地，實際的工程費只有200多萬。

而且凱得街與憲德街之中段沒有橫向聯通道路，要到對街必須南繞或北繞，但僅需繞行約200到300公尺距離，最多只能幫居民省下路程1分鐘時間。

他表示，墊付案通常是有特殊原因才會提出，例如中央撥付計畫補助款要搭配地方配合款時，或來不及在年度預算編列的建設才會提墊付案，但這案由市府全額自付，令他質疑。

工務局長吳明昌受訪說明，建設案是要解決舊部落交通問題；另外工程位於籬仔內重劃區邊界，依據平均地權條例施行細則等法令，工務局使用平均地權基金開闢工程，所以才未編列在年度預算內。（編輯：黃世雅）1080518