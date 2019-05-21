花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，總工程費逾新台幣22億元，議員莊枝財質疑將來餘屋過多衍生問題，縣長徐榛蔚霸氣回應，絕對不會賣不出去。

花蓮縣議會第19屆第一次定期大會今天進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財上午針對縣府推動青年安心成家住宅提出質詢。

莊枝財提出6項建議，分別是足額提撥「公共基金」、餘屋管理費比照住戶按時繳納、交屋半年內協助成立住戶自治管理委員會、絕不包裏賤售餘屋、餘屋處理方案需尊重購買戶意見。他要求徐榛蔚做出承諾。

莊枝財說，前縣長傅崐萁推出的案子，前代理縣長蔡碧仲以恐成錢坑為由，指示先完成A棟，其餘6棟緩建。為何徐榛蔚一上任馬上復建，依據是什麼？這是家族政治阻礙進步的原因。他也擔心花蓮這個目前最大的興建案，等房子蓋好後賣不出去怎麼辦。

徐榛蔚答詢，青年安心成家住宅是縣府對辛苦的青年給予實質協助，這是居住正義，前行政院長張善政曾參加動土、現場看過，十分肯定。目前積極趕工，預計民國109年12月交屋；經第二階段資格審核後剩下400多戶，會分階段公告，若青年無意願，會將未售出的房屋開放所有鄉親承購。

縣府建設處長鄧子榆解釋，去年底停工時，很多承購戶向縣府反映，希望趕快重啟工程；停工3個月，廠商施工也受到相當大影響，經綜合評估後恢復施工，也通知符合資格的民眾繳款。

鄧子榆說，莊枝財議員提出6項建議，會儘快與他溝通洽談後續處理方案。餘屋是動態變動的，會不斷檢討，若這一次已登記者無法全數銷售，可做調整再重新開放登記。

花蓮縣府在新城鄉北埔興建青年住宅，基地面積約8100坪，以賣斷式出售住宅600戶、每戶250萬元；店面100戶，每戶320萬元，地下層及地面部分規劃為停車場計370位，一樓規劃為黃金店面，2樓至7樓為住宅，每戶面積含公設約20坪，每棟均設有電梯。

花蓮縣府表示，為防止青年住宅被不當炒作房價，申請人於辦妥所有權移轉登記日起10年內，除繼承或依法強制信託外，不得出售、出典、贈與、交換或信託移轉予他人。（編輯：翁翠萍）1080521