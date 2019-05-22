不認藍營彰化立委初選民調 陳杰：參選到底

國民黨彰化第2選區立委初選民調結果22日出爐，現任彰化縣議員張瀚天（圖）以67％的支持率擊敗對手前立委陳杰。張瀚天表示，感謝選民支持，其他的交給黨處理。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年5月22日

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）國民黨彰化第二選區立委初選民調結果出爐，縣議員張瀚天以約67%的支持率擊敗對手前立委陳杰，不過陳杰發聲明指稱，他會參選到底，張瀚天則說，感謝選民支持，其他交給黨處理。

中國國民黨彰化第二選區立委初選有2人登記參選，分別為國民黨籍前立委陳杰以及彰化縣議員張瀚天，不過在初選期間，陳杰一直對張瀚天的參選資格有意見。

陳杰認為，張瀚天曾涉及毒品及賭博案件，縣黨部應取消參選資格，不過縣黨部請示黨中央，黨中央回文指張瀚天犯案時，國民黨還未制定反黑條款，基於法律不溯及既往的原則，張瀚天的參選資格沒有問題。

國民黨彰化縣黨部委託2間民調公司在5月20日以及5月21日進行初選民調，民調分為政黨對比支持度以及黨內互比支持度2部分。今天公布民調結果，由全國公信力民意調查中心作出的民調，張瀚天的支持率為67.059%，陳杰的支持率32.941%;艾普羅民意調查公司作出的民調，張瀚天為68.64%，陳杰為31.36%；平均支持度張瀚天為67.849%，陳杰為32.151%。

民調結果出爐，陳杰陣營立即發出新聞稿指稱，對於黨內初選「不接受、不承認、不理會，參選到底」，說明張瀚天曾犯案，應該要喪失參選資格，不具參選人的身分，對於民調結果當然不承認，他會參選到底。

張瀚天則說，初選的結束是承擔責任的開始，希望大家能拋開初選時的紛擾，團結追求明年立委的勝利，針對陳杰的質疑，他不再回應，交由黨來處理。

國民黨彰化縣黨部主任委員張曼莉無奈的說，縣黨部辦理初選都抱持公平、公正、公開的原則，對於陳杰質疑的部分，她感覺很遺憾。因為身為一個資深黨員應該採取正向選舉，她相信縣黨部在辦理初選時沒有什麼不可告人的地方，現在人選出爐，她們也會依規定將人選報給黨中央，如果陳杰真的要參選到底，也會依黨的規定來處理。（編輯：吳佳穎）1080522