北市首辦新貿獎選拔 打造跨境電商城市

台北市政府產業發展局22日宣布今年首創跨境電子商務「新貿獎」選拔活動，從台北經營跨境電商、平台或提供相關服務業者中，遴選出表現卓著的標竿企業，作為新外貿典範，帶領中小企業航向跨境電商新藍海。中央社實習記者謝秉憲攝 108年5月22日

（中央社記者黃麗芸、謝秉憲台北22日電）台北市產發局為引領台灣企業從跨境電商平台出發，今年首度辦理「新貿獎」選拔活動，遴選優秀跨境電商以為國內企業典範，打造北市為跨境電商標竿城市。

台北市政府產業發展局今天舉辦記者會，宣布今年首創跨境電子商務「新貿獎」選拔活動，從台北經營跨境電商、平台或提供相關服務業者中，依據外部策略和內部運營能力，遴選出表現卓著的標竿企業，作為新外貿典範，帶領中小企業航向跨境電商新藍海。

產發局局長林崇傑說，跨境電商人才培育很關鍵，今年和7所大專院校合作，讓學生提早進入商場，熟悉跨境電商運作環境；由於跨境電商是國際趨勢，「新貿獎」遴選優秀的台北市跨境電商企業，就是想鼓舞中小企業轉型，建構新貿易格局。

首屆「新貿獎」評鑑團主席、國立中山大學電子商務中心主任梁定澎說，國內傳統企業轉型為跨境電商，多數都不懂分析國外市場，且缺乏電子商務的國際行銷人才等問題。

梁定澎建議，業者應先釐清目標市場，收集國外市場資料並分析，擬定行銷規劃，還有加強對網絡平台運用的能力。

「新貿獎」選拔活動從今天起至7月5日截止受理，預計遴選10家銀質績優企業、10家金質傑出企業，另預計在今年10月舉辦的2019台北跨境電商年會中，公開表揚金質傑出企業。（編輯：李亨山）1080522