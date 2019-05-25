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台中辦免費肝炎肝癌檢驗 籲民眾捲袖檢驗

最新更新：2019/05/25 11:28

（中央社記者趙麗妍台中25日電）肝是沉默的器官易被忽視，肝病防治學術基金會與台中市政府等單位合作，今天前進台中市潭子區、大雅區，為鄉親免費做肝炎、肝癌檢驗，呼籲民眾捲袖檢驗，早發現早治療。

肝病防治學術基金會和台中市衛生局今天依序在潭子國小、大雅國中舉辦「免費肝炎與肝癌大檢驗」，台中市副市長楊瓊瓔、衛生局長曾梓展、肝病防治學術基金會執行長李懋華等人出席，一同宣示打擊肝病。

李懋華表示，肝病防治學術基金會與超商合作，前進偏鄉為民眾檢驗肝炎、肝癌的活動已有13年，偏鄉一直是台灣肝病防治的死角，希望透過檢驗，讓民眾及早發現病症、早治療，目前已前進300多個鄉鎮。

電視劇演員紅毛現身分享個人經驗，他說，因拍戲常熬夜，平常身體沒有不適，去年發現肝指數過高，因表姊是肝癌離世，讓他心有餘悸，在搭配治療並戒酒，每天運動2小時，作息正常，1年後，肝指數恢復正常，呼籲民眾應定期檢查。

楊瓊瓔表示，政府提供年滿45歲民眾接受成人預防保健服務，可做B、C肝的篩檢，終身只有一次，肝病變經常是靜悄悄，事前預防及篩檢工作很重要。

曾梓展指出，以往C肝治療，1次療程耗費新台幣20多萬元，但C肝口服藥經試驗後治癒率相當高，今年已納入健保給付，呼籲民眾檢查後，發現罹患肝病可立即治療。（編輯：吳佳穎）1080525

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