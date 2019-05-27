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減少職災 黃偉哲：對廠商提輔導方案

最新更新：2019/05/27 19:31
勞動部次長林明裕（右2）、台南市長黃偉哲（左2）27日共同見證台南市勞工局與樹谷園區廠商簽署安全伙伴宣言，攜手合作盼降低職災，提升勞工安全。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月27日
勞動部次長林明裕（右2）、台南市長黃偉哲（左2）27日共同見證台南市勞工局與樹谷園區廠商簽署安全伙伴宣言，攜手合作盼降低職災，提升勞工安全。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年5月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府勞工局與樹谷園區廠商今天簽署安全伙伴宣言，將結合雙邊職業安全衛生資源以降低職業災害。台南市長黃偉哲指出，未來將提出更多輔導方案，讓廠商更注重勞工安全。

台南市勞工局與樹谷園區管理機構聯奇開發公司簽署宣言後，承諾就「強化安全衛生管理水準」、「落實安全衛生管理現場化」、「安全衛生教育訓練」、「強化安衛領導及經驗交流」及「勞動條件之法遵訪視」等工作重點進行合作，提升園區內25家廠家相關職業安全衛生認知能力及自主管理能力。

代表台南市政府簽署宣言的黃偉哲致詞時表示，安全伙伴關係的建立有助台南市治安、勞工衛生及健康的提升。市府會密集與廠商進一步聯繫，討論如何推動、提出更多輔導方案，讓園區內的廠商能更注重、並提出對勞工安全有幫助的活動。

出席見證的勞動部政務次長林明裕表示，黃偉哲就任市長的第一年就成立職業安全健康處，這對勞工的職業安全衛生是很重要的標竿，希望台南市在預防勞工職業災害方面能夠領先全國。（編輯：黃世雅）1080527

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