議員擔心專區變更影響輕軌 侯友宜：全力爭取

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府擬將台北港特定區的娛樂專區變更為產業專區，議員鄭宇恩擔心可能影響八里輕軌可行性評估，要市長侯友宜三思，侯友宜表示會全力爭取，「應該是沒有問題」。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員鄭宇恩表示，市府2012年時要將台北港特區打造成國際港灣新都心，2015年要打造家庭娛樂區，2016年說要打造台版「迪士尼」並宣稱各國爭租土地，可是等到2018年，沒有迪士尼，仍只有滿地「都是泥」。

她表示，如今因土地標租不出就擬將「娛樂專區」變更為產業專區，卻可能使八里輕軌生變，因為八里輕軌的可行性評估就以觀光為主生活為輔的訴求，可望串連沿線八里左岸及十三行博物館等觀光軸帶，如今觀光軸帶沒了，八里輕軌案還會存在嗎。

她解釋說，在可行性評估上，主要是娛樂專區影響的運量，使得平日可達4300人次、假日達9500人次，但改產業專區直接會影響搭車人次，以及相關的財務及可行性評估。她強調，若因此使八里輕軌無法通過中央核定，侯友宜將對不起八里居民。

侯友宜答說，土地標不出去因素很多，包括「權利金過高」及「八仙樂園合併營業案遲遲未定案，再加上郵輪進不了台北港，使得續推動娛樂專區上是有困難的。

侯友宜強調，此時因碰到台商要返台，才把娛樂專區改產業專區，畢竟土地不活化是沒有用的。他表示，會和中央溝通，八里輕軌案「應該是沒有問題」。他不僅會向交通部報告，所有運量及運算基礎也都會做調整。

侯友宜說，他會全力爭取八里輕軌案，未來帶進產業，可活絡八里經濟及就業機會，未來隨著淡海新市鎮人口進住，也會有人將可搭輕軌來八里上班及遊玩。（編輯：張銘坤）1080528