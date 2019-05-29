新北市藝術教育月 美力系列活動6月開跑

（中央社記者蔡家緯新北29日電）新北市政府教育局規劃藝術教育「新北市美力活動」，以「愛美麗的藝想世界」為主題的新北藝術教育系列活動在6月份正式開跑，提供多項免費的藝文活動，歡迎親子攜手參與。

新北市藝術教育月今年以「愛美麗的藝想世界」為主題，規劃6月的系列活動，包含音樂會、藝文場館免費市民日、美力嘉年華及多項體驗活動。

新北市教育局副局長黃靜怡受訪時說，每年6月份是新北市藝術教育月，希望每一位孩子，不論是在校園內外，在生活裡面都能夠享有美感，藝術即生活、生活即藝術。新北市政府舉辦一系列活動，特別感謝各個文化場館和博物館群，讓每一位市民及孩子可以更加貼近相關的藝術活動。

新北市政府教育局表示，透過公私協力積極推動美感教育，今年度與原聲教育協會合作辦理「新北星空音樂會」，與朱銘美術館合作「人間系列—科學家」展，並與廣達文教基金會合作美力嘉年華打造「行動美術館」。

更邀請到朱銘美術館、李梅樹紀念館、楊三郎美術館、蘆洲李宅古蹟、世界宗教博物館、人文遠雄博物館共15所公私立藝文場館，在6月份響應「免費市民日」活動，讓新北市民及學生免費參觀或體驗。

黃靜怡說，今年一系列活動中，最大的亮點是6月1日將在淡水商工的萬人「新北星空音樂會」，由知名的「原聲童聲合唱團」擔任演出，連續6年都會在玉山舉辦規模約6000人左右的音樂會，而今年特別移師到淡水商工，將規模擴大到1萬人可參與的音樂會，希望透過這樣的音樂會，能拓展孩子的視野。

6月2日將在新北市市民廣場舉辦「美力嘉年華」，提供許多攤位闖關及行動美術館。

教育局表示，6月將提供市民及學生各類親近藝術、欣賞大師作品、體驗藝文場館的機會，期待新北市能越來越有美感的「欣賞力」、「創造力」與「表演力」，邀請市民朋友一同進入新北市的藝想世界，享受6月精彩藝文活動，各項活動資訊可至臉書「新北市美力活動」粉絲團查詢。（編輯：李錫璋）1080529