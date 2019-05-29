行銷台中購物節 中市府號召百貨量販參與

台中購物節將於7月10日到8月18日展開，祭出千萬豪宅及百萬名車等大獎，台中經濟發展局29日號召台中市百貨及量販業者加入優惠商家行列。中央社記者郝雪卿攝 108年5月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中購物節將從7月10日起登場，祭出千萬豪宅及百萬名車等大獎，台中市經濟發展局今天號召百貨及量販業者加入優惠行列，各家業者也提供折扣及加碼送等優惠措施。

經發局今天舉辦台中購物節暑假揪團購物最好康記者會，繼台中市10大影城響應台中購物節，下午又有台中的百貨及量販業加入，推出商品多元性折扣優惠，大家齊力提升消費者在活動期間的購買力。

經發局長高禩翔表示，台中購物節將於7月10日到8月18日展開，在購物節期間，只要上網登錄發票累計滿新台幣500元即可參與抽獎，獎品有千萬豪宅、進口名車、國產房車、飯店總統套房住宿券、3C產品等。

為了讓消費者享有更多優惠商家折扣，高禩翔指出，從5月起開始招募優質商家加入優惠行列，如今又有多家百貨公司加入，包括大遠百、中友、新光三越、廣三SOGO、金典綠園道、日曜天地等提供優惠折扣。

除了百貨公司外，民眾常光顧的量販店、超市及超商也先後加入，高禩翔表示，例如全聯、楓康超市、統一超商及麥當勞等速食業者，可望帶動更多民眾到台中消費的動力。

高禩翔提醒，只要在台中市有開立發票及加入優惠的免開統一發票的商家消費，都可登錄參加抽千萬豪宅及百萬名車，歡迎民眾揪團來台中逛街、旅遊享優惠，買的越多，中獎機會就更大。（編輯：黃世雅）1080529