3度獲評五星 林智堅：竹市進入建設黃金時代

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）「遠見雜誌」公布2019年「縣市長施政滿意度調查」，新竹市長林智堅3度封為「五星首長」，他表示，今年將會有更多建設一一完成，新竹市進入建設的黃金時代。

「遠見雜誌」2019年針對縣市長施政滿意度做調查，計有6位榮登五星的百里侯，其中新竹市長林智堅施政滿意度達74.9%，不滿意度16.2%，施政分數為72.3分，第3次獲評五星縣市首長。

遠見調查，林智堅今年滿意度74.9%，為新竹市史上最高，相較於2015年，滿意度從37.4%提升了37.5個百分點，不滿意度從26.1%降至16.2%，施政分數從62.2分增加到72.3分。

林智堅表示，上任以來，帶領市府團隊努力爭取中央經費，除了感謝市民支持與市府團隊的共同努力，也表示過去累積的多項建設將在今年有明顯成果，宣告新竹市將進入「建設的黃金時代」。

新竹市政府表示，「遠見」除針對施政滿意度、施政表現分數，還有教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等縣市政府8大面向施政表現，依權數計算成績，論定星等。

竹市府指出，依今年的滿意度8大施政面向來看，人民最不滿意的是「經濟與就業」面向，而新竹市逆勢獲得52%的好感度，位居第4，較去年躍進8名，拿到最佳進步獎。（編輯：李錫璋）1080530