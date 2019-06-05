大巨蛋容留人數 柯文哲認上限應為59833

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲今天說，大巨蛋疏散設計不良，環評人數是59833，容留人數上限可為同，因兩者愈接近就愈簡單，反之愈麻煩，商場則可改為商辦，降低人數，同時減少公安壓力。

柯文哲中午接受中華民國工商協進會邀請，出席第25屆第5次理監事聯席會議，於會中以「光榮城市」為題進行演講，被問及大巨蛋相關問題時，做上述表示。

柯文哲說，大巨蛋是典型歷史共業，蓋在國父紀念館正對面，限高60公尺，所以主場館只能蓋在地下10.5公尺處，疏散不易，若要解套，只能依靠國父紀念館北邊的停車場，透過忠孝東路底下80公尺寬通道疏散。

他坦言，去年底曾與總統蔡英文見面，「我跟她講說，這條要幫我解決，不然大巨蛋很難解套」，指以往的市長是黨國教育的好寶寶，決定要興建大巨蛋時，不敢取消限高。

柯文哲說，大巨蛋設計雖然奇怪，但還是可以克服，若容留人數上限為59833人，以後要怎麼改再想想看，他說，「如果商場可以變商辦，人數下降，可以減少公安壓力」。

會後他接受媒體訪問時進一步說明，表示大巨蛋是台灣第一個大型公共建築物，但法律卻沒有清楚定義，如環評人數為59833，台建中心通過的避難人數為14萬人，「容留人數要多少，這就變成有太多空間」。

柯文哲說，容留人數愈低，審查就愈容易通過，反之就愈難。（編輯：方沛清）1080605