高雄橋頭惡臭廢污泥 民眾貼文全台最噁

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄橋頭筆秀社區遭人傾倒大量惡臭廢污泥，台南市社區大學環境行動小組召集人黃煥彰貼文公布名列今年全台最噁心土地之一；高雄市環保局今天表示，這個場址正執行清理作業。

黃煥彰長期關注違法傾倒廢棄物等問題，今天世界環境日，他在臉書貼文橋頭筆秀社區遭人傾倒大量惡臭廢污泥的影像與文章。他表示，當地居民常聞到很臭的氣味，呼籲居民採取積極的環保行動，「以微弱的力量來共同保護我們的鄉土」。

高雄市政府環保局指出，這處地點在去年10月就已遭查獲在案，並立即要求黃姓地主先依法提出清理計畫，必須經環保局核定後才能依法清理。黃姓地主的相關清理計畫今年5月7日核定，目前這處場址清理計畫經過核定後，正在執行清理作業。

對於這處場址遭傾倒灰色、黃色污泥，環保局最近一次稽查為5月30日，發現有臭味溢散情形，依違反空污法第32條告發，並要求業者儘速清除完畢，並持續加強稽查和後續清理；待黃姓地主清理完成後，環保局將安排進場進行土壤及地下水調查，確保當地環境品質。

對於違法傾倒廢棄物，高市府環保局長袁中新表示，事業產生的廢棄物如未妥善處理，業者與受託者負有連帶責任，將面臨共犯刑責及連帶清理賠償責任。至於傾倒廢棄物鑑測，環保局副局長吳家安受訪表示，經合格的檢測公司採樣分析，確認非屬有害事業廢棄物，為一般事業廢棄物。

依環保局廢棄物管理科表示，107年針對涉轄內非法棄置的7家領有合格清除、處理許可機構，針對違規情節重大者依法撤銷廢棄物清除許可證。

統計自107年起環保局協助環檢警單位聯合取締非法棄置事業廢棄物共141件次，108年迄今20件次。顯見107年撤銷不肖業者廢棄物清除許可證，對於嚇阻非法棄置有相當成效。（編輯：孫承武）1080605