愛河水質變色 高市研判與藻類生長有關

（中央社記者王淑芬高雄7日電）愛河近日河水顏色變成奶茶色、白色等，端午龍舟賽在愛河舉行，河水的良窳格外受關注。市府環保局研判河川變色應與藻類生長有關。

近來幾次大雨後，愛河不僅漂浮很多垃圾，連河水顏色也起變化，先是奶茶色又有白色等不同變化，民眾不禁質疑愛河是不是已不適合水上活動。

環保局今天發布新聞稿指出，愛河不定期有水質變色，主要發生在季節變換時。環保局於愛河設6個水質監測站，每月採樣監測，遇水質顏色改變就加強採樣分析，因應龍舟競賽，環保局也加強水質檢測。

環保局指出，近期降雨挾帶大量垃圾、落葉進河道擾動河川底泥促使營養鹽釋出，加上潮汐影響、天氣炎熱及日照時間足夠，造成愛河自108年4月下旬起，河水顏色變化。

河水檢測顯示，其中重金屬濃度接近環境基準值甚至低於偵測極限，懸浮固體濃度不高，顯示未受工業廢水流入影響，不過水中氨氮濃度較高，造成優勢單一藻類大量繁殖，研判河川變色應與藻類生長有關。

尤其，藻類藉光合作用產生能量及氧氣，當單一藻類大量繁殖，愛河河水的顏色隨著不同藻類產生的色素而出現不同顏色變化。

環保局利用顯微鏡觀察藻類，當水色出現紅棕色、褐色時，優勢種常為矽藻、甲藻、隱藻等；水色出現綠色時，優勢種常為裸藻、顫藻等藍綠藻，還有菌類及浮游動物如纖毛蟲等。

環保局說，隨著不同藻類的轉換而產生顏色變化；至於愛河上游水色曾出現過乳白色情形因水中硫酸鹽與鈣離子在高溫環境下產生硫酸鈣膠體，推測沉積物可能因溫度、海水漲退潮等因素轉變為膠體導致水色呈白濁。

關於愛河水質不佳的疑慮，環保局長袁中新表示，無論是河道垃圾打撈、河川巡查採樣及檢驗分析等，環保局不遺餘力，會竭盡改善讓市民享有更優質的水環境。（編輯：陳惠珍）1080607