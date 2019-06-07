自力環保造筏飆速 端午節愛河水域比創意

高雄市教育局7日在愛河畔舉辦「自力環保造筏水上活動」，邀學生水上飆速還要比創意，參賽船筏都是學生以各式環保材料打造而成，很具特色，如高雄中學就以紙箱搭配高雄在地水果圖樣造船，營造熱帶島嶼氛圍。中央社記者王淑芬攝 108年6月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）端午節划龍舟雖是應景，高雄市愛河今天有一場「自力環保造筏水上活動」，學生飆速比創意更具特色，這些由保麗龍、保特瓶及紙箱、竹竿組合的船筏於水域競速，趣味橫生。

愛河畔一早就湧進不少參加親子獨木舟及定向越野的人潮，更精彩有趣的的是「自力環保造筏水上活動」，今年有26隊高中職、科技大學的學生參賽，每艘船筏都是學生的創意巧思。

樹德家商以廚餘桶及紙箱結合保特瓶，融入「龍虎塔」觀光景點意象，船筏有行銷城市的意涵。林園高中以洋蔥和香蕉造型呈現港都風采、高雄中學以在地農特產水果結合圖像傳達在地豐富物產特色。

同學利用課餘發想、創作，有的隊伍說花了3、4個月時間，也有隊伍以一個月趕工完成，重要的是下水要能順利划行、不沉船才算成功。

精彩的時刻是船筏下水競速，參賽隊伍不畏烈日，使出渾身解數，賣力的競速划船，除了要穩住船身，隊員齊心奮力才能達陣；可惜的是仍有隊伍失衡翻船，中正高工隊於下水後就顯得失序、重心不穩，不一會兒就翻船了，所幸學生都有穿著救生衣，受訪同學研判有設計失誤之處。

自力造筏競賽以環保材質、創意造型及水上競速做計分項目，有現金獎金等獎項。（編輯：陳俊碩）1080607

高雄市教育局「自力環保造筏水上活動」7日在愛河畔登場，參賽的林園高中學生用大量漆成黃色的回收寶特瓶搭配繩索捆綁，打造「香蕉船」，創意吸睛。中央社記者王淑芬攝 108年6月7日