雲林議會議事廳吊燈掉落 疑滲水致電線短路

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）受鋒面及氣流影響，斗六今天凌晨到上午降雨間歇，雨勢不大，但雲林縣議會卻成受災戶，議事廳正中央吊燈掉落，一度爆出火花，疑滲水致電線短路，總質詢暫停，請廠商檢修。

雲林縣議會第十九屆第一次定期大會進行縣政總質詢，議事廳正中央只見2座吊燈垂下，還擺著水桶接漏水，為顧及議員及縣府官員安全，議員提議暫時休會，上午的總質詢暫停，下午原訂委員會照常進行。

雲林縣議會秘書長張耀文指出，上午在會議前，議事廳屋頂的吊燈疑似滲水造成電路系統短路而掉落，總質詢進行時，一度爆出火花，為安全考量，依照議員提議暫時休會。

張耀文表示，雲林縣議會建築在民國90年啟用，已過了5年保固期，因為地震可能造成損傷，加上屋頂老舊及排水不良，出現漏水現象，會請承包商檢修。

雲林縣議會去年6月開議期間，在縣政總質詢時傳出漏水，議事廳中間及縣府官員座位區，擺著水桶接漏水，經查發現疑似頂樓側板裂開滲水，一年後又發生漏水且吊燈掉落，真正原因待查。

雲林縣政府工務處表示，縣議會議事廳曾在103年辦理遇雨漏水的屋頂整建防水工程，同年11月驗收完成，106年辦理議事廳裝潢、影音資訊設備及照明改善工程，並無防水工程項目，將與廠商會勘檢視整修，並釐清責任。（編輯：黃世雅）1080612