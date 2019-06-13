北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市交通局今天指出，超速失控是機車族肇事原因之一，交通大隊選定17處易超速路段，即日起加強執法，除雷射測速槍，手機也將與雷達發射器結合，透過內建相機抓超速。

交通局統計顯示，近3年來機車騎士死傷比例逾7成，其中，又以18至25歲機車族群最多，去年肇事前三名分別為未注意車前狀態、超速失控及未依規定讓車，局長陳學台表示，因應暑假即將到來，即日起加強執法。

陳學台說，加強執法期間為今天至10月31日。

交通大隊除原有的雷射測速槍及雷達移動式測速設備外，iPhone也與雷達發射器、閃光燈結合，透過iPhone內建相機，就可抓超速，主要便於員警執勤時攜帶。

17處易超速路段為環河北路一段（往北）、環河北路二段（往北）、堤外便道（忠孝橋至華江橋）、市民大道與林森北路（往西）、基隆路三段、市民大道（林森—金山北）、羅斯福路三段（往南）、塔悠路、市民大道六段（往東）、仰德大道三段221巷、大度路三段（往台北）、竹子湖路（往金山）、、木柵路五段（東向西）、羅斯福路五段（南往北）、市民大道八段、向陽路口（西往東）、民權大橋（東向西）、潭美街（東向西）。（編輯：張銘坤）1080613