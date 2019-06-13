五結漂流木臨時堆置場 24日開放宜蘭民眾撿拾

林務局羅東林區管理處24日將開放設籍宜蘭的民眾，到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場撿拾漂流木，盼讓資源循環再利用。（羅東林區管理處提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月13日

（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）因應颱風季節來臨及汛期整備工作，羅東林區管理處今天指出，24日上午9時至下午4時，開放設籍宜蘭縣民眾到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場撿拾漂流木。

羅東林區管理處表示，在公告自由撿拾漂流木期間，不論是否屬於貴重木，都應主動前往漂流木檢查站辦理登記，經現場人員辨識若無國有或公有記號烙印者，即屬拾得人所有。此外，如需要使用機具或車輛載運，請不要覆蓋斗篷或帆布，以便辦理檢查及登記。

羅東林區管理處指出，漂流木是具有多樣特性的自然資源，可用在藝術創作、庭園造景或製成桌椅、板凳等，也可壓碎成為有機肥或供日常燃料使用，歡迎民眾於開放期間到臨時堆置場撿拾漂流木。詳細內容，可至羅東處官網查詢或電洽羅東處作業課（03）9547660及冬山工作站（03）9580169。

羅東林區管理處呼籲，民眾如發現擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木時，可聯繫宜蘭縣政府、羅東林區管理處或撥打110報案，共同維護國家資產。（編輯：戴光育）1080613