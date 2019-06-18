更多編輯台推薦新聞：
第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險
生活

第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂
文化

巴黎特展台灣紙紮文化 勾勒想像中的天堂

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃
國際

習近平突訪北韓 為G20川習會布局意味濃

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

媽祖文化園區無雕像 盧秀燕：議會同意就編預算

最新更新：2019/06/18 19:02

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市大安媽祖文化園區斥資新台幣6億多興建，但因不能編列公務預算打造媽祖雕像，導致現在僅有基座沒有媽祖雕像，台中市長盧秀燕今天表示，議會同意就編預算蓋媽祖雕像。

台中市大安媽祖文化園區基座建築工程已在106年11月30日完工，今年2月20日水電測試完成，基座已完工，卻遲遲等不到媽祖雕像上座，多位市議員今天在市議會市政總質詢提出相關建議。

國民黨籍市議員李榮鴻、張瀞分、張廖乃綸今天聯合質詢時指出，大安媽祖文化園區歷經三屆市長任期，基座已完成，媽祖雕像目前進度如何，建議市府可函文議會，尋求編列公務預算，解決媽祖文化園區沒有媽祖雕像的問題。

民進黨市議員李天生表示，若要編列公務預算，不能獨厚特定宗教；民進黨籍市議員邱素貞指出，盧秀燕已經表態反對一國兩制，那麼也不適宜使用公務預算跟中國購買石材，。

盧秀燕表示，媽祖雕像是地方民眾非常重視的問題，因先前市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，若由政府出面募款，恐引發民眾質疑政府有預算，為何要向民間募款。

她說，希望與市議會商討，由市府編列預算執行，「過去不計較，向前走比較重要」，相信海線、全國民眾都會樂觀其成。 如果議會初步表達可行，市府將行文給議會協處此事。（編輯：陳俊碩）1080618

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報