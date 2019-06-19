鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市登革熱疫情持續增溫，但市府在鳳山區的防疫消毒作業卻臨時喊停，議員及里長今天表達錯愕與不滿。市府說，未確認防疫時間即先通知里長，已向里民致歉。時程確認就啟動。

高雄市三民區登革熱疫情從5月27日在鼎金里發生第一例後持續增溫並出現群聚感染，擴散到其它里，昨天衛生局再公布新增鼎盛里一個確診病例，總計三民區共有20個病例。

市府衛生局說，防疫團隊及三民區級指揮中心持續加強動員周邊里別孳生源檢查暨防治工作，鼎金地區將持續監控加強防治至7月18日。

疫情再增溫，但是市府的環境消毒工作卻喊停，鳳山區里長日前接獲通知，市府原訂6月底到7月中要對鳳山區部分鄰里進行環境消毒噴藥，里長也肯定防疫要為登革熱疫情築起防火牆，但昨天卻被通知將暫停噴藥防疫工作，令里長錯愕不已。

鳳山區國光里里長呂岳霖表示，區公所14日通知要戶外噴藥消毒，但是昨天下午臨時通知要暫停，他說已告知里民配合，不解區公所為何防疫喊停，讓已經有疫情出現的居民很不滿，里長也議論紛紛，質疑市府欺騙。

民進黨市議員林智鴻批評市長韓國瑜防疫民意放兩邊，總統大位擺中間，他指市府冷漠、推諉，讓高雄市籠罩在登革熱爆發的恐懼中。

鳳山區長施維明受訪表示，原擬尋求國軍協助消毒防疫，但是衛生局在整體評估防疫量能上尚未確定支援，區公所快速通知里辦公室，有反應太快的情形。他說鳳山區戶外環境消毒已於上月完成，如果有特定定點消毒會再做通知。

對於近來高市府和中央因為登革熱疫情經費的爭議，高雄市議會民進黨團今天發布新聞稿並呼籲韓國瑜不要把高雄市民登革熱疫情災難作為選總統的鬥爭題材，強調登革熱防疫不分藍綠執政都是高雄市執政要面對的嚴峻考驗，希望市府不要輕忽。

高雄市新聞局表示，高雄市政府全力防疫，為讓居民安心，也強化噴藥消毒，市長韓國瑜已裁示由民政系統協調化學兵加入。鳳山區臨時取消是因區長未確認防疫時間行程即先行通知里長，已特別向里民致歉；但請民眾放心，只要確認時程，即會啟動相關行動。

環保局目前擬分為兩階段共4個行政區（目前有登革熱病例的三民、鳳山為第一階段；苓雅、前鎮為第二階段）規劃化學兵協助環境噴藥的人力安排，另亦已責成環衛科和化學兵群立即建立聯繫管道，就實施環境消毒的技術層面進行密切溝通。（編輯：李錫璋）1080619