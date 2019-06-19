南投擴大閱讀風氣 認證護照再升級

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）為擴大推廣閱讀風氣，助24萬多人次取得認證的南投縣「我愛閱讀」活動，7月1日起升級改版為「熊愛閱讀」，內容包含閱讀集點、佳句分享等，以落實、鼓勵學生品味閱讀的初衷。

南投縣圖書館閱讀護照「我愛閱讀」認證頒獎典禮今天舉行，會中表揚個人獎閱讀高手13人、心得達人36人及「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」認證項目等學校團體獎；另外，為擴大閱讀效益，「我愛閱讀」認證加入更多互動模式，將改版為「熊愛閱讀」計畫。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府與18度C文化基金會合作辦理「我愛閱讀」活動6年，攜手將閱讀風氣推廣全縣，共辦理13期認證中，參與學生人數達24萬8440人次，完成認證護照數達16萬4286本，成果相當亮眼，使南投縣閱讀風氣蓬勃發展。

陳正昇表示，這次共116所學校參與閱讀認證，認證學生達1萬8991人，共閱讀54萬5507本書，平均每位小朋友在本期107年7-12月認證活動期間，平均每人閱讀28.7本書，且閱讀質量也令人肯定，學生透過書本所獲知識將成為終身財富。

18度C文化基金會表示，新版「熊愛閱讀」認證除延續過去巧克力獎勵，獎勵品也大幅擴充，同時「巧克力叔叔說故事列車」則改由學生從閱讀及生活學習環境中尋找題材，轉化為文字心得或圖畫，寫信給巧克力叔叔，再由巧克力叔叔擇優到校說故事，以強化學童表達與觀察能力，相信能激勵學童表現。

獲「閱讀高手」獎的水里國小學生蔡明憲說，書本就像藏寶庫，可挖掘到很多寶藏與知識，最喜歡的書籍是「科學實驗王」；很開心能連續獲獎肯定，有這樣成績很光榮，希望更多學生跟他同樣喜愛閱讀。

文化局表示，「我愛閱讀」護照認證7月1日起由新一代「熊愛閱讀」延續鼓勵學童培養閱讀風氣及圖文創作，新版認證已有125所學校申請參與，國小高、中、低年級學生每期各別完成80冊、60冊、40冊閱讀量，即可獲18度C文化基金會贈送禮物。（編輯：吳佳穎）1080619