更多編輯台推薦新聞：
波蘭與台灣簽署刑事司法合作協定 歐洲首例
政治

波蘭與台灣簽署刑事司法合作協定 歐洲首例

臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除
科技

臉書查證機制啟動 連續發布不實資訊將遭移除

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增
兩岸

對一國兩制喪失信心 港人移民台灣大增

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
全裸私刑報導畫面 NCC開罰3家電視台80萬
首頁 / 地方

南投擴大閱讀風氣 認證護照再升級

最新更新：2019/06/19 20:10

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）為擴大推廣閱讀風氣，助24萬多人次取得認證的南投縣「我愛閱讀」活動，7月1日起升級改版為「熊愛閱讀」，內容包含閱讀集點、佳句分享等，以落實、鼓勵學生品味閱讀的初衷。

南投縣圖書館閱讀護照「我愛閱讀」認證頒獎典禮今天舉行，會中表揚個人獎閱讀高手13人、心得達人36人及「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」認證項目等學校團體獎；另外，為擴大閱讀效益，「我愛閱讀」認證加入更多互動模式，將改版為「熊愛閱讀」計畫。

南投縣副縣長陳正昇說，縣府與18度C文化基金會合作辦理「我愛閱讀」活動6年，攜手將閱讀風氣推廣全縣，共辦理13期認證中，參與學生人數達24萬8440人次，完成認證護照數達16萬4286本，成果相當亮眼，使南投縣閱讀風氣蓬勃發展。

陳正昇表示，這次共116所學校參與閱讀認證，認證學生達1萬8991人，共閱讀54萬5507本書，平均每位小朋友在本期107年7-12月認證活動期間，平均每人閱讀28.7本書，且閱讀質量也令人肯定，學生透過書本所獲知識將成為終身財富。

18度C文化基金會表示，新版「熊愛閱讀」認證除延續過去巧克力獎勵，獎勵品也大幅擴充，同時「巧克力叔叔說故事列車」則改由學生從閱讀及生活學習環境中尋找題材，轉化為文字心得或圖畫，寫信給巧克力叔叔，再由巧克力叔叔擇優到校說故事，以強化學童表達與觀察能力，相信能激勵學童表現。

獲「閱讀高手」獎的水里國小學生蔡明憲說，書本就像藏寶庫，可挖掘到很多寶藏與知識，最喜歡的書籍是「科學實驗王」；很開心能連續獲獎肯定，有這樣成績很光榮，希望更多學生跟他同樣喜愛閱讀。

文化局表示，「我愛閱讀」護照認證7月1日起由新一代「熊愛閱讀」延續鼓勵學童培養閱讀風氣及圖文創作，新版認證已有125所學校申請參與，國小高、中、低年級學生每期各別完成80冊、60冊、40冊閱讀量，即可獲18度C文化基金會贈送禮物。（編輯：吳佳穎）1080619

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報