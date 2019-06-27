往返小琉球新航線 大鵬灣開闢鵬琉線

為了迎接暑假的到來，大鵬灣觀光遊艇公司開闢往返小琉球的全新航線「鵬琉線」，提供旅客多一項選擇。（鵬管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年6月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）為迎接暑假到來，大鵬灣觀光遊艇公司開闢往返小琉球的全新航線「鵬琉線」，大鵬灣國家風景區管理處表示，民眾到大鵬灣碼頭搭船，還可欣賞台灣燈會留下來的燈飾。

一直以來，東港往返小琉球的航線都從東港漁市場旁的「東琉線」碼頭搭乘，近幾年暑假期間，遊客總是在大熱天下大排長龍等搭船，大鵬灣觀光遊艇公司今年暑假開闢「鵬琉線」航線，讓遊客多一項選擇，從今年台灣燈會所在區大鵬灣國際休閒特區內的大鵬灣遊艇港，搭乘「大鵬灣6號」遊艇至小琉球。

鵬管處表示，航程約半個小時，遊客多一項選擇，同時，也可遊覽大鵬灣風光，並觀賞台灣燈會留下來的燈飾，台灣燈會留在大鵬灣的燈飾有主燈「巨鮪來富」及花燈「海之女神」、「珊瑚之心」、「生態之書」、「點亮屏安」、「生態之書」與副燈「豐豬爺」。

鵬管處表示，前往大鵬灣的交通相當便利，除了備有多處停車場供自行開車的遊客停車之外；選擇搭乘高鐵、台鐵或是坐飛機的旅客，可至高鐵左營站、高雄車站或高雄國際機場轉乘公車直達大鵬灣。

船公司表示，目前一天往返各2個班次，暑期推出優惠專案船票，即日起每個班次前66名預約，來回船票只要新台幣200元，且不限當天來回，民眾可透過電話或線上預約等方式訂購，抵達小琉球後，持鵬琉線船票，還能免費搭乘小琉球環島公車。（編輯：李錫璋）1080627