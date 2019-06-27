響應台中購物節 10大文化館舍加入優惠商家

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府文化局配合台中購物節活動，邀請市內10大文化館舍加入優惠商家，期盼能吸引更多遊客到訪，市府也將協助各文化館舍成為台中觀光的新亮點。

加入的館舍包括台中市眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰民生故事館、霧峰林家宮保第園區、市定古蹟摘星山莊、台中刑務所演武場、林懋陽故居、立夫中醫藥博物館、亞洲大學現代美術館與台中市纖維工藝博物館，於7月10日至8月18日台中購物節期間，消費不只可享折扣，還能加入活動抽獎。

文化局今天在台中市眷村文物館舉辦活動開跑記者會，邀請各館代表與攤位到場響應，台中市文化局長張大春、當地民意代表等人都到場為活動宣傳。

張大春受訪表示，台中市首屆購物節，期待能成為打響名號，往後每年都能舉辦，台中市有多家富有文化的館舍，期盼透過加入購物節活動，讓更多遊客到訪，市府也協助各文化館舍成為台中觀光的新亮點。

台中市眷村文物館興建於1960年代，屬於空軍軍官宿舍，保留下來的4棟建築物內有故事館、聚會所、飛空間與眷村味餐廳等；台灣味噌釀造文化館以碾米廠起家隱身於豐原區巷道內，近70年的歷史推廣釀造精神，介紹味噌種類與釀造方法。

霧峰民生故事館以在地人稱為「阿飛仙」的林鵬飛醫師故居及診所，同時保存診療室、老沙發、留聲機等文物；霧峰林家宮保第園區，是林文察將軍於1858年起建，屬台灣清代一品官宅，是霧峰林家鼎盛時期的象徵；位於潭子區的摘星山莊建於1871年，是台灣十大民宅之一，提供多樣化文化飲食料理。

位於西區的台中刑務所演武場建於1937年，傳統日式木構建築是台中市僅存的日式武術道館，開放各式相關課程；北屯區的林懋陽故居始建於1920年代，和洋混和風格十分華美，規劃糕餅店、藝文茶館與獨立書店使用。

位於博物館內的文創店也加入活動，包括台中市纖維工藝博物館、中國醫藥大學的立夫中醫藥博物館與亞洲大學現代美術館等，附設的文創專買店的都是遊客到訪的熱門景點。（編輯：李錫璋）1080627