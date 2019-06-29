拍影片挺罷韓 81氣爆自救會長：不原諒打混市長[影]

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人、前高雄市文化局長尹立（圖）28日受訪表示，27日發起活動後，至28日上午10時許，初步統計收到連署書3000多份。中央社記者陳朝福攝 108年6月28日

（中央社記者王淑芬高雄29日電）社團「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，今天還發布「高雄81氣爆自救會」會長陳冠榮支持的影片，他在影片中指出，身為高雄人不能原諒「打混的市長」。

Wecare高雄發起的「罷韓30行動」啟動後獲得迴響，發起人前高市府文化局長尹立今天受訪表示，館長陳之漢在臉書分享罷韓行動，還有店家主動聯繫願提供做為罷韓連署據點，顯示基層民怨很深。

啟動罷韓行動後，網路社群不斷有人分享連署訊息，也有民眾到民進黨高雄市議員服務處索取連署書。

民進黨市議員高閔琳服務處指出，才一天半時間就有近2000人連署罷韓，市議員簡煥宗表示，已回收千份完成連署的連署書，今天持續有民眾索取連署書，還有人預約索取大量連署書分送親朋好友。

「Wecare高雄」臉書社群中，今天還分享一段高雄81氣爆自救會長、醫師陳冠榮支持罷韓的影片。影片中陳冠榮說，城市充滿謊言與令人沮喪的氛圍，當說出是高雄人時，往往帶來的是一頓嘲笑。

他指出，市長、市政團隊無心市政，還有首長當沒幾個月也去拚選舉了，身為高雄人，不能原諒這樣打混的市長，他聲明支持罷韓30行動，也呼籲民眾參與連署。（編輯：吳佳穎）1080629