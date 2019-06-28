罷韓30行動 尹立：收到連署書3000多份

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人、前高雄市文化局長尹立（圖）28日受訪表示，27日發起活動後，至28日上午10時許，初步統計收到連署書3000多份。中央社記者陳朝福攝 108年6月28日

（中央社記者陳朝福高雄28日電）「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人、前高雄市文化局長尹立今天說，昨天發起開放後，至今天上午10時許，初步統計收到連署書3000多份，顯示積怨已深。

「罷韓30行動」團隊向統一及全家便利超商申請連署書雲端列印代碼，尹立上午在超商示範列印代碼並教導如何操作及寄送連署書等動作，也說明收到連署書的進度。

尹立表示，「Wecare高雄」去年於高雄市長選舉前發起萬人氣球大遊行獲得熱烈迴響，團隊再於網路號召30萬市民連署罷免高雄市長韓國瑜，抗議韓國瑜上任後市府團隊市政荒廢、荒腔走板，且於上任3、4個月後就要選總統，以前沒有人這樣，無心市政也施政無能。

尹立指出，沒有一個直轄市長做不到幾個月就要選總統，韓國瑜最近與模範生合影時有學生多次以做好做滿等用詞指涉這件事，顯示引起市民反彈。

尹立表示，罷免是一條要從3萬至30萬到60萬甚至更多人的漫漫長路，為完成罷免的最終目標，需要許多時間和伙伴團隊共同準備，因此要罷免韓國瑜不能等、不用等，更要衝高罷免連署書數量。

為方便市民取得罷免連署書，團隊已向統一和全家超商申請雲端列印代碼，市民到超商使用機台輸入代碼就可列印出罷免連署書，填妥後依背面指示折3折後用膠帶封口，再貼好郵票寄至80099新興郵局第72號信箱「Wecare高雄守護高雄大聯盟」收。

對於「Wecare高雄」在網路號召30萬市民發動罷免，韓國瑜昨天獲悉並受訪表示，在民主機制下民眾表達的意見及網路的聲音，他都尊重。（編輯：翁翠萍）1080628