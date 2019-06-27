Wecare高雄發起罷免市長 韓國瑜：尊重

（中央社記者程啟峰高雄27日電）民間發起的「Wecare高雄」去年市長選舉前發起氣球大遊行，最近在網路號召30萬市民發動罷免市長韓國瑜，韓國瑜今天說，在民主機制下民眾表達的意見及網路的聲音，他都尊重。

韓國瑜上午視察林園區汕尾漁港，並與漁民閒話家常，他受訪時作以上表示。

「Wecare高雄」不滿韓國瑜上任後，市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作，近日在臉書號召30萬市民發動罷免韓國瑜。

韓國瑜表示，他不曉得是否有人在興風作浪，或有人在帶領風潮，但如果是在民主機制下民眾表達的意見及網路上的聲音，他都尊重。

參與國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘昨天參訪佛陀紀念館嗆中天電視台老闆蔡衍明當國台辦狗腿，高雄市長韓國瑜認為，郭台銘從企業到政界接觸那麼多新聞界，還需要一段時間適應。

韓國瑜表示，「黑韓並非一朝一夕」，他對不友善媒體都以寬闊心胸看待，以最近他與全市3000多名畢業的中小學市長獎、模範生合影，其中只有5、6名學生有「反應」，其餘3000多名學生都很覺得很光榮，但有些特定媒體只報導少數有「反應」的學生，其餘的學生都不報導。

面對登革熱疫情不斷，韓國瑜強調，他與市府團隊會持續全力防疫，不受他參與國民黨總統初選影響，他也希望中央要全力協助防疫。他也會調適自己的體力，兼顧市政與國民黨總統初選。

至於航港局等單位查證「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航」是場騙局，高雄市觀光局長潘恒旭卻參加業者首航典禮一事，韓國瑜表示，全案副市長葉匡時已著手調查，調查若有結果會對外公布。

另外，國民黨總統初選國政願景發表會傳出事前有人冒用輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取韓國瑜國政發表會講稿。韓國瑜認為，本案未必有「內鬼」，也有可能是網路高手從遠端遙控下手，全案已報警偵辦中，希望警方早日釐清。（編輯：李錫璋）1080627