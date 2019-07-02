內湖瓜果節音樂會6日登場 拍賣農產送暖

台北市產業發展局2日表示，夏季為瓜果盛產時節，6日將在白石湖休閒農業區舉辦「內湖瓜果節音樂會」，邀民眾同樂。圖為去年活動照。（台北市產發局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年7月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）迎接7月暑假假期，台北市產發局今天指出，適逢瓜果盛產時節，6日將在白石湖休閒農業區舉辦「內湖瓜果節音樂會」，邀民眾同樂，同時拍賣所得將捐贈幫助燒燙傷病友。

台北市產業發展局今天發布新聞稿表示，夏天為瓜果類盛產季，包括香瓜、絲瓜、南瓜、苦瓜及小黃瓜等，適逢暑假到來，特別偕內湖區農會、七星農田水利研究發展基金會共同於6日下午4時在內湖白石湖休閒農業區同心池廣場舉辦「內湖瓜果節音樂會」。

內湖區許多農園種植的瓜果已結實纍纍，產發局說，希望在暑假期間鼓勵民眾走一趟白石湖休閒農業區同樂，現場除有樂團帶來悠揚音樂演出，還可參與當地當季的新鮮優質蔬果拍賣活動。

產發局表示，當天農產品拍賣全數所得，將捐贈陽光社會福利基金會做為幫助燒燙傷友的基金。

除此之外，產發局提到，白石湖休閒農業區周邊景點規劃包括碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池及龍船岩等，是相當適合一家大小踏青、欣賞農村景致的好去處，還可品嚐鮮美的農家料理。

產發局說，另配合內湖百花蜜季開跑，部分農園在暑假期間也規劃「養蜂食農教育活動」，讓親子可一起認識蜜蜂生態，以及進行好玩的手繪鬆餅、製作蜂蜜檸檬酵素等農場動手做體驗活動。（編輯：戴光育）1080702