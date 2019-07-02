造福毛寶貝 新北成立動物行動醫療站

（中央社記者王鴻國新北2日電）由於烏來等10個行政區沒有動物醫院，為造福偏鄉毛寶貝，新北市政府今天成立動物行動醫療站，搭配動物行動醫療車提供植晶片及施打疫苗等醫療服務。

新北市長侯友宜今天來到烏來主持動物行動醫療站成立儀式並表示，萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝等10區沒有動物醫院的問題，行動醫療站能彌補不足並提供偏鄉毛寶貝所需醫療服務。

侯友宜表示，民眾可以透過市府動物保護網站知道行動醫療站的服務時間，送寵物到醫療站進行檢查、植晶片及免費施打疫苗等醫療服務。

烏來區長周守信表示，以往家裡的狗狗、貓咪生病了，只能送到新店區的動物醫院，光車程就要半小時，有了動物行動醫療站，不僅能大幅減少醫療時間，也能讓原住民朋友感受到市府的關心及市長的體貼。

農業局表示，今年為落實「行動治理」目標，特別推出「新北市動物保護網-給牠一個溫暖的家」動物保護系列政策，除建構Line專屬帳號「@0585net」，還邀各動物醫院合作建立動物保護醫院救援通報網，以及毛寶貝飼養不當傷害通報機制。（編輯：黃世雅）1080702