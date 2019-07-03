台中捷運綠線模擬營運 拚2020年通車

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運綠線今天起機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，每天上午6時行駛至晚間12時，台中市交通局長葉昭甫說，將以最嚴格標準測試，確保系統安全穩定，迎接明年全線通車。

台中市政府交通局表示，捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘，預計明年底前全線營運通車。

葉昭甫表示，為確保捷運機電系統品質及穩定性，系統必須歷經嚴苛考驗，連續7天不間斷試車，一有錯誤訊息就必須停車，並重新計算7天的測試，唯有通過考驗，確保系統穩定安全，為明年通車做好萬全準備。

他說，這次測試期間，民眾將會看到電聯車行駛，也可能因噪音造成不便，但這是捷運測試必經過程，廠商將針對捷運沿線進行噪音監測，再依量測結果實施降噪改善措施。

為有效控制捷運沿線噪音問題，捷運綠線隔音牆設置位置、里程、型式均已考量沿線敏感受體分布狀況，及通車後捷運列車噪音音量，以「陸上運輸系統噪音管制標準」的法規限值及環評承諾作為隔音牆設置的減噪目標。

葉昭甫指出，捷運綠線長約11公里的隔音牆已全數施作完成，同時搭配軌道兩側貼附吸音材、連續長焊鋼軌、浮動式道床及可動式岔心等多重減噪措施，預期將可維護捷運周邊居住、辦公的環境品質。（編輯：張芷瑄）1080703