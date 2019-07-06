朱立倫訪塵爆傷者 鼓勵黃博煒迎向新人生

前新北市長朱立倫（左）6日與新北市長侯友宜（右）一同探視八仙塵爆傷者黃博煒（中），為他加油打氣。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）前新北市長朱立倫等人今天探視八仙塵爆傷者黃博煒時指出，看到黃博煒終於能站起來，迎向新的人生，感到相當高興，也鼓勵、祝福黃博煒展開新旅程。

朱立倫今天與新北市長侯友宜一起前往板橋府中青年社會住宅，拜訪在八仙樂園塵爆中受傷的黃博煒。朱、侯兩人還一同參觀黃博煒在青年社宅的住家，看看當初特別為黃員調整過的無障礙空間是否合用。

黃博煒畢業於明志科大，原是科技公司工程師，擁有10張以上證照。2015年在八仙樂園塵爆事件中受傷，全身燒傷面積達90%以上，失去雙腳及右手，僅剩左手但功能不佳。

黃博煒以堅強意志戰勝難關，他在醫療團隊及新北市政府協助下裝上義肢，入住府中青年社宅，並努力獨立生活，如今還要出版第二本書。

前新北市長朱立倫（前右）6日探視八仙塵爆傷者黃博煒（前左），鼓勵黃博煒迎向新人生，並感謝外界對塵爆傷者的支持與幫助，讓傷者能重新站起來。（朱立倫辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年7月6日

在會面過程中，黃博煒分享上廁所等生活自理的點滴。他說，遇到困難都會想盡辦法解決，人生最可悲的不是失去手腳，而是對未來失去憧憬，他選擇堅強面對人生。

侯友宜居中促成今天的會面。他表示，政府一定會是黃博煒的後盾，提供最大的協助，希望傷者繼續保持樂觀。

朱立倫說，曾多次與黃博煒見面，並加油打氣，今天看到黃博煒終於能站起來，真的感到高興，也謝謝外界對塵爆受傷者的支持與幫助，讓傷者能站起來。

朱立倫還轉往社會住宅樓下的「銀光咖啡館」參訪。對於一週內與侯友宜合體兩次，朱立倫指出，他與侯友宜向來都是兄弟、隊友，沒有分過彼此，從八仙塵爆開始，彼此就同心協力面對挑戰。

對於明天的「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，朱立倫表示，遊行與中國國民黨總統初選無關，不是選舉造勢，主要是彰顯、捍衛民主，只要是反對將公投關進鐵籠的人，都應該站出來表達心聲。（編輯：戴光育）1080706