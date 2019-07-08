台中購物節將開跑 中信全台ATM協助宣傳

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中購物節10日起開跑，台中市政府廣邀各店家加入，中國信託與中信兄弟棒球隊今天宣布加入購物節行列，將提供全台各地約5800台ATM協助宣傳行銷，還有酷碰券優惠。

台中市經濟發展局、台中市運動局與中國信託銀行下午在市府舉辦購物節宣傳活動，包括經發局長高禩翔、運動局長李昱叡、中國信託銀行副總經理張志豐等人出席。

李昱叡說，中信兄弟隊以台中洲際球場為主場，台中與棒球運動有歷史淵源，這次運動產業也加入購物節，中信兄弟隊在洲際球場的賽事將會播放購物節活動訊息，愛好運動的民眾來台中消費還可參加購物節抽獎。

張志豐表示，中信銀行全台約5800台ATM將提供台中購物節活動訊息，中信ATM一個月近700萬人次使用，以每人平均使用4次來算，全台1個月約近3000萬次使用量，對台中購物節行銷幫助很大，而且還推出酷碰券提供特約商家鼎王、無老鍋、楓康超市等業者的優惠，例如持酷碰券到鼎王就有梅花豬肉買1送1的優惠。

高禩翔說，9日中午12時前下載購物節APP並註冊成功，可有機會入住台中林酒店國王行宮套房及6台任天堂遊戲機，10日活動起跑日不限消費金額就有機會抽中1年份霧峰區農會的友善米，這些獎項13日晚上將在台中市民廣場抽出，之後還有最大獎千萬豪宅等著大家。（編輯：翁翠萍）1080708