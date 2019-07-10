台中購物節APP功能不佳 市府持續調整

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中購物節今天開跑，台中購物節APP遭質疑個資洩漏、掃描失靈等多項功能不佳。市府表示，會盡速並持續以滾動式調整APP功能，讓民眾可在台中輕鬆消費、抽大獎。

台中市議員黃守達今天實測台中購物節APP，發現6大問題，登入密碼缺乏屏蔽功能，資安大打折扣，電子發票QRcode掃描功能不靈敏；手動輸入發票資料格式限制；購物商城行政區域跑不出來；沒有進度條，不知系統是載入還是當機；項目標示不清，AR導引功能簡陋。

實際前往購物節特約店家購物，黃守達表示，店家至今未收到市府提供的QRcode，原本的3倍點數就此泡湯。他質疑，購物節首日，消費者就吃了閉門羹，購物節的買氣未到，市府先漏氣。

台中市經濟發展局表示，將盡速調整台中購物節APP功能，包含增加密碼屏蔽功能、增加載入視覺化顯示、修改發票格式等，另因電子發票QRcode掃描功能有時可能不夠靈敏，APP也有內建手動輸入功能，市府將持續滾動式調整APP功能，讓民眾在台中輕鬆消費、抽大獎。

台中購物節7月10日至8月18日開跑，活動期間只要在台中消費滿新台幣500元並登錄發票，即可參加抽獎，市府規劃專屬APP，讓民眾隨時隨地都可消費購物登錄發票，截至今天下午4時已有超過46000人次下載。（編輯：黃世雅）1080710