苗栗縣扎根藝術 新住民學童戲劇體驗營開放報名

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣就讀國小的新住民子女共3675人，已成為重要人口族群之一，縣府暑期結合「EX-亞洲劇團」開辦戲劇體驗營，即日起開放報名，期望增加孩子們自信心，創造獨特專屬美感。

根據苗栗縣政府民政處統計資料顯示，截至108年6月底苗栗縣新住民登記人數已達1萬5751人，106學年度就讀國小的新住民子女則有3675人，占全縣國小學童13%，人口分布以頭份市、苗栗市與竹南鎮居多，未來新住民子女就學人數也將逐年增加。

民政處指出，可以預見新住民學童將成為社會一分子，並影響整體國民素質及競爭力，希望在暑假期間，為新住民學童安排藝術與人文課程，幫助孩子藉由戲劇陶冶身心、認識自己，增加自信心。

民政處表示，本次舉辦新住民子女「亞洲戲劇夏令營」，與2006年在苗栗市創團的「EX-亞洲劇團」合作，亞洲劇團深耕台灣現代戲劇多年，擅長探索傳統人文土地元素，轉化為穿越時空、國界的文化交流，創造出新的身體符號與寫意演出，近年屢獲國內外肯定，也積極藝術扎根。

民政處期盼藉由此次戲劇夏令營，擴大新二代及弱勢家庭兒少藝術參與及生命探索，運用肢體、語言等元素表達自我，並與同儕協力完成課程，在互動中學習教科書之外的團隊意識。

苗栗縣政府指出，「亞洲戲劇夏令營」即日起接受報名至8月16日止，活動日期為8月26日至28日，在苗栗市為公路540號3樓EX Studio黑盒子小劇場進行，招生對象為升國小3年級至6年級新住民子女及弱勢孩童，家長可透過網路https://lihi1.cc/7sv4o報名或撥打電話037-262860洽詢李小姐。（編輯：方沛清）1080716