未上任即報名申請獎項 中市府：考量頒獎日期

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市議員江肇國今天指出，水利局范世億不斷批評綠川的整治，上任前又以自己名義申請國際獎項。市府表示，適逢政黨輪替，考量頒獎日期，由范世億簽署「出席領獎聲明書」。

台中市綠川經整治後，乾淨的河岸每逢假日吸引許多人前往休憩，更屢獲國內外大獎肯定，日前台中市水利局長范世億質疑綠川獲得的獎項是「拜託來的」，引發爭議。

江肇國今天在台中市議會民進黨團召開記者會，他拿出2018年在俄羅斯舉辦的「全球卓越建設獎」資料指出，2018年12月22日盧市府尚未就任時，現任水利局局長范世億即以自己名義報名「全球卓越建設獎」，還親自簽名申請。

江肇國質疑，范世億為何在未上任前就能行使職權，事後不斷抹黑綠川，當初是以何種心態爭取獎項，他一面以個人名義申請國際獎項，另方面卻又不停不斷抹黑綠川工程，大玩兩面手法。

台中市水利局表示，去年11月15日即完成綠川參選全球卓越建設獎線上報名，新市府上任後，接續今年1月15日簽署提報參賽報告書，並繳交其他紙本報名文件。

水利局指出，考量頒獎日期訂在今年5月，如獲獎勢必由現任局長代表出席領獎，因此由范世億簽署「出席領獎聲明書」，卻被部分議員錯指為「參賽申請書」。

市議員李天生表示，現今的綠川髒亂惡臭，市府花費上千萬元推動親子館倍增計畫，給民眾在室內的小確幸，為何不願編列經費維護綠川景觀，給予民眾室外觀光的幸福感。

市議員邱素貞指出，台中市為宜居城市，親水環境是必要的，莫因個人因素即抹黑、扭曲綠川的整治工作。市議員張家銨表示，綠川獲獎無數，市府未好好維護，局長還在個人臉書引戰，無心市政，根本不適任。（編輯：黃世雅）1080717