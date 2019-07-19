張善政訪雲林 關心農田水利攜手農民打拚

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）前行政院長張善政今天到雲林縣，由雲林農田水利會會長林文瑞陪同參訪雲林農田水利文物陳列館，並與菜農座談，關心基層農業，期望攜手農民為台灣農業加油打拚。

張善政到訪雲林縣斗六市的雲林農田水利會，會長林文瑞率團隊熱烈迎接並陪同參訪雲林縣林內鄉的農田水利文物陳列館、虎尾鎮濁幹線調蓄池，下午參訪西螺鎮新社果菜市場並與農民座談。

張善政說，此行參訪雲林農田水利文物陳列館及虎尾濁幹線調蓄池，瞭解到八角型分水工及調蓄池在農田水利扮演重要角色，是台灣農業永續發展的根源之一。

參訪新社果菜市場並在「與『濃』有約」網路節目與農民座談時，張善政說，台灣農民面臨小面積經營成本高等艱困環境，但相對地，朝向精緻化的趨勢讓台灣農業可綻放新亮點。

張善政說，他出身土木系，但也是一名農民，雲林是台灣的糧倉之一，政府應針對在地農業特色規劃政策，推動在地特色發展，他願意將經驗分享雲林農民。

宣布參選雲林海線立法委員的林文瑞，開闢「與『濃』有約」網路節目與農民等各界互動，他期望張善政能分享經驗和雲林農民一起打拚台灣農業新春天，攜手為台灣農業、農民爭取權益和拓展行銷。

雲林農田水利文物陳列館位在林內鄉林中村三星路，也是通過政府審查的環境教育園區，園區包括文物陳列館及周邊動態的水利設施模型，還有廣植的落羽松，面積2公頃，被視為休閒好去處之一。（編輯：翁翠萍）1080719