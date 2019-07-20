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韓國瑜防災訊息連成人網站 LINE：網址解析錯誤

最新更新：2019/07/20 17:02
LINE台灣官方部落格表示，LINE iOS版本應用程式在特定組合下會造成網址解析錯誤。（圖取自LINE官方部落格at-blog.line.me/tw/）
LINE台灣官方部落格表示，LINE iOS版本應用程式在特定組合下會造成網址解析錯誤。（圖取自LINE官方部落格at-blog.line.me/tw/）

（中央社記者潘智義台北20日電）高雄市長韓國瑜的LINE官方帳號出現連結異常，點進去竟被傳送到成人網站。LINE台灣官方部落格表示，LINE iOS版本應用程式在特定組合下會造成網址解析錯誤，造成不便，深感歉意。

LINE今天在台灣官方部落格LINE＠生活圈發布重要通知，以「短網址發送操作注意事項」方式指出，在LINE iOS版本的應用程式中，LINE訊息內容若同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤，將盡快解決此狀況。

LINE建議，現階段操作者可申請專屬網域，不使用免費縮網址平台，可避免發生此狀況。

高雄市長韓國瑜官方LINE帳號，昨晚在高雄市水情e點靈ios連結後面出現色情連結，高市府新聞局昨晚發布聲明指出，PO文最下排網站標題和連結，是LINE自動產生的，不是小編可控制的，已經與LINE公司取得聯繫修正中。（編輯：林孟汝）1080720

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