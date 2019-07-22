古蹟併文創 台中車站鐵道園區再現舊城風華
最新更新：2019/07/22 17:43
（中央社記者趙麗妍台中22日電）「台中車站鐵道文化園區」結合古蹟、文創、消費等功能，園區採分區開發營運模式，預計打造台中新地標，台中車站新站內商場最快今年底試營運，再現舊城風華。
台中鐵路高架化、新站啟用後，縫合前、後站土地，商圈得以連通，台鐵局規劃「台中鐵道文化園區」結合古蹟、文創、消費，園區內百年古蹟台中車站、歷史建築20號倉庫群，串聯週邊台中州廳、台中市役所等文化資產，形成文化軸帶。
「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」民間促參案由德昌營造得標，經典國際負責規劃，將採分區開發營運模式，規劃具商場、藝文、青創、文創、旅宿、休憩等功能，打造特色園區。
經典國際副總經理林宛玄表示，台中車站每天進出人流最高達7萬人次，行經的公路客運每天人流最多達3萬人次，新站商場26日招商，店家總數43家，人流帶來商機，目前已吸引多家國內外廠商問津。
德昌營造副總經理、經典國際總經理林輝武表示，台中市都市規劃及發展，因商圈轉移，中區逐漸沒落，未來，台中車站鐵道文化園區融入育教娛樂，預計可提供1000個就業機會，活絡當地經濟，翻轉舊城。（編輯：陳俊碩）1080722