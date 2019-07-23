高市府人事異動 洪東煒將轉任土開公司總經理

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市政府小內閣近日將有人事異動，市長韓國瑜今天證實前勞動部長陳雄文將出任副市長，副市長洪東煒則將轉任高雄港區土地開發公司總經理職務。

韓國瑜將代表國民黨參選總統，面對新的挑戰，市府團隊將就戰鬥位置，人事會做調整。

韓國瑜在今天的市政會議後受訪證實有規劃洪東煒出任高雄港區土地開發股份有限公司總經理，至於傳說地政局長黃進雄將退休，韓國瑜表示，地政局到目前為止沒有此事。

高雄市議會國民黨團議員7月8日和韓國瑜午餐會，議員砲聲隆隆，點名環保、民政及觀光局官員業務配合度不夠，要求韓國瑜「該換就要換」。

記者也詢問從中山大學環境工程研究所借調出任環保局長的袁中新是否有職務異動，或要重返學界的規劃，他說，未被告知，暫無返學界的計畫。

日前議員點名袁中新出國時間太長，袁中新受訪表示，2019年全球韌性城市大會（Resilient Cities 2019）在德國波昂擴大舉行，他代表市長出席會議。

另也傳出行政暨國際處有人事異動，但未獲證實。高市府這波人事異動會有3、4個局處，預計8月初公布。

韓國瑜安排明天晚上夜宿茂林區原住民家庭，他說要和原住民在一起，傾聽原住民的聲音並了解部落的需要。

茂林區長宋能正表示，韓國瑜明天會參加茂林區區運並在部落夜宿。其實韓國瑜原計劃7月15日到茂林區召開市政會議並參加多納黑米祭，但韓國瑜為出席國民黨初選民調發布記者會，取消行程讓部落民眾感到失望。韓國瑜明天夜宿茂林代表對部落的重視。（編輯：陳俊碩）1080723