金門警方立交通傷亡看板 籲用路人提高警覺

為提醒、警告用路人行經易肇事路段路口應提高警覺，金門縣警局特別在車禍事故多發路段設立黃色警示看板，提醒駕駛減速慢行。中央社記者黃慧敏攝 108年7月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣警察局今天公布上半年全縣交通事故共造成4人死亡、500多人受傷；為減少傷亡，警方在易肇事路段路口設立死亡交通事故及傷亡人數警示看板，籲用路人提高警覺。

為提醒、警告用路人行經易肇事路段路口提高警覺，警察局長張國雄指示交通警察隊，就歷年來各地發生死亡交通事故進行統計分析，規劃勤務強化執法力道，並在這些路段樹立「死亡交通事故及傷亡人數警示看板」，提醒駕駛減速慢行。

縣警局發布新聞指出，今年1到6月發生的4件死亡交通事故，分別是汽車與汽車、汽車與機車、公車與機車碰撞。發生地點多為交叉路口，研判車輛行經路口時有各方向車流、行人，交通狀況相對複雜，又有視覺死角，因此駕駛通過路口要減速慢行提高警覺。

依縣警局統計，金門縣103年1月到108年6月死亡交通事故共發生34件。肇事路段中，以金寧鄉伯玉路2段發生3件最多，其次是金寧鄉林堡路前厝路段、金城鎮民生路，以及跨金城鎮、金寧鄉與金湖鎮的環島北路1段、環島北路2段各發生2件。

警察局提醒開車民眾切勿搶快而超速，尤其進入路口放慢車速；同時在這些肇事路段加派警力針對超速、闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締。

行經無號誌交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，尤其行經具地區戰地特色的圓環，禮讓圓環內車輛先行，避免爭先搶道發生危險。(編輯:孫承武) 1080723