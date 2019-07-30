攝影賽出包 中市府：究責廠商依規懲處

（中央社記者趙麗妍台中30日電）「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」發生比賽徵件日期截止後臨時更改、投票不算數等問題，台中市政府今天表示，活動委辦廠商有疏失，依約扣款，相關人員行政責任，依規懲處。

台中溫泉COSPLAY攝影大賽，配合台中好湯溫泉季結合漫畫及COSPLAY為主題，活動廣邀全國COSPLAY同好到訪，以台中溫泉地區谷關、大坑、東勢、烏日等地為取材場所，取景拍攝唯美畫面，將經專家評審及人氣票選2階段，總獎金新台幣10萬元。

台中市觀旅局舉辦「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」，民進黨籍台中市議員黃守達今天接獲民眾陳情指出，活動在徵件截止兩天後又重啟並延長徵件時間，投票開始3天，清空投票紀錄宣稱測試版網頁，未有任何補償措施，事後竄改網頁資訊意圖掩蓋。

黃守達表示，市府舉辦活動頻頻出包，民眾怨言不斷，市府應重整腳步，找出問題癥結點並盡速改善。

台中市觀旅局說，因活動截止日收件作品數量不如預期，有民眾反映時間太短來不及準備，為提高徵件數量並選出更佳作品，延長收件截止日期，公告在台中觀光旅遊網及大玩台中粉絲團。

觀旅局指出，因廠商在7月26日不慎將未經審查核定人氣票選網頁外流，查明是廠商疏失，依契約追究。為補救廠商人氣票選網頁外流疏失，認定26日起投票均納入計票，不影響參賽者權益。（編輯：翁翠萍）1080730