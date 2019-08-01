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東明社宅青創計畫上路 北市：35戶可申請

最新更新：2019/08/01 14:35

（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市都發局今天宣布東明社會住宅青年創新回饋計畫今天上路，9月公告一般戶招租，東明社宅共700戶，其中35戶為青創計畫，租金市價85折，3房房租為新台幣2萬1500元。

都市發展局召開「南港區東明社會住宅─青年創新回饋計畫」。局長黃景茂說，東明社宅共700戶，今天起至22日提供青年朋友提案申請社宅，共35戶，此外，一般戶預計9月招租，明年2月可正式入住。

黃景茂指出，外界過去對公宅有不好印象，現今公宅早已規劃許多社福設施及單位進駐，跟過去公宅已不相同，且住宅法條文內也稱為社會住宅，因此決定正名，後續會逐步修法，並對外公告。

東明社會住宅位於南港路二段60巷附近，都發局規劃3棟建物，樓層分別為21樓、21樓、5樓，共700戶，包含13坪套房94戶、16坪一房398戶、二房有22坪及26坪共170戶、30坪三房38戶，地面層規劃洗衣中心、區民活動空間等，並設置屋頂花園。

都發局表示，東明社宅每月租金以市價85折計算，最低為9400元、最高2萬1500元，若符合「分級租金補貼」資格，租金最低可達4800元。

都發局統計，東明社宅提供700戶，目前提供全市社宅共3287戶，其餘陸續發包、施工，明年則規劃3處全新社宅基地，約1000戶，會向市議會爭取預算。

都發局表示，東明社宅提供35戶作青創計畫，提案類型包含社區活動類、策畫經營類、人際網絡類，徵件時間從今天上午11時至22日下午5時前，採線上申請，細節可至官網查詢；9日晚間也會在南港區南港行政中心禮堂辦徵件說明會。（編輯：李亨山）1080801

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