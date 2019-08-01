柯文哲組黨記者會地點 議員質疑濫用市政資源

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北1日電）台北市長柯文哲今選在市政大樓11樓召開籌組政黨記者會。民進黨議員吳沛憶說，依規定市政大樓一樓場地「不能從事政黨活動」，質疑柯文哲濫用市政資源。

對此，北市府副發言人柯昱安表示，柯文哲每天都有固定聯訪時間，依往例，聯訪地點是在市政大樓11樓中央北區連通道，因估計今天到場媒體超過30家，部分媒體反映空間太小，才在昨晚臨時借用吳三連廳備用，並視現場媒體多寡，再更換聯訪場地。

他強調，絕非額外針對特定議題召開記者會，而是市長組黨資訊，昨天在內政部先曝光後，有媒體提出疑問，市長僅針對時事議題回應。

柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，今天上午10時選在市政大樓11樓吳三連廳接受聯訪，說明自己創黨理念，柯在上午9時許先赴廳內「場勘」，也提出布置講台要求。

吳沛憶指出，柯文哲上午在市政大樓開記者會，宣布成立政黨，台灣是民主社會，成立新政黨很正常，只要心向台灣，多一點政黨監督制衡力量，也是好事。

她說，但這場記者會，令人質疑北市府是否淪為政黨總部，記者會內容為政黨活動，與市政無關，卻在上班時間動員市府人員出勤，經查，相關人員未請假，是否意味濫用市政資源從事政黨活動？

吳沛憶表示，記者會召開地點為市政大樓吳三連廳，此會議室未開放社團借用，且依據「台北巿市政大樓及市民廣場場地公告事項」，市政大樓一樓中庭不得舉辦競選活動及政黨黨務活動，但為何僅供公務使用的11樓吳三連廳會議室，竟可從事政黨活動。

吳沛憶說，對柯文哲要創黨，她沒意見，但市政、黨政不分，利用市政資源從事政黨活動的作法，不僅涉及行政濫權，相信也不是柯文哲所提及好的政治文化。

「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」內的公告事項提及，市政大樓1樓中庭、市政大樓周邊場地（包含東門廣場、街舞區及好望角步道區）、市民廣場（包含新仁愛路段、小型集會廣場及流水噴泉區），活動不得涉及總統、副總統、中央及地方公職人員選舉競選活動及政黨黨務活動。（編輯：李亨山）1080801