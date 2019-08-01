澳洲消防員月曆猛男 捐1千澳幣給板橋動物之家

（中央社記者葉臻新北1日電）新北市政府動物保護防疫處今天邀請到澳洲消防員月曆成員，宣揚「領養不棄養」動保觀念，澳方也捐出澳幣1000元給板橋動物之家。板橋動物之家預計年底轉型為生命教育中心。

新北市政府動物保護防疫處處長陳淵泉表示，為了推廣動保觀念，特別邀請澳洲消防員月曆成員與美女獸醫師一同到板橋動物之家，宣揚「領養不棄養」動保觀念，澳方也從販售澳洲消防員公益月曆的收入中，捐贈澳幣1000元給板橋動物之家。

陳淵泉表示，動保處目前有44名獸醫師，協助照顧、治療收容犬貓，板橋動物之家目前收容247犬隻和75隻貓，貓犬合計領養率約達94%。

澳洲消防月曆猛男應邀來台，1日造訪板橋動物之家，與園區收容犬隻互動，同時也為新北市動保處宣導「領養不棄養」等動保觀念。中央社記者葉臻攝 108年8月1日

陳淵泉表示，板橋動物之家預計在年底轉型成生命教育中心，目前新建物仍在施工中，最快年底就能啟用，屆時除了領養犬貓外，民眾也可以到園參觀，學習如何照顧犬貓、尊重生命，「捕捉、送養，只是循環」，只有從源頭做好生命教育，才能有效減少流浪犬貓的數量。

除此之外，動保處也設立新北市特定寵物長照動物醫院及特定寵物長照之家，預計在16日掛牌，屆時將輔導動物醫院及寵物業店家增進老齡動物照料專業知識，並推出老齡寵物長照課程，提供一般民眾寵物居家照護服務。（編輯：李錫璋）1080801