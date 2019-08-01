高市大雷雨 路竹湖內彌陀有積水約10公分

高雄市1日下午出現大雷雨，持續近一個小時的降雨，造成湖內區地勢低窪處出現積水約10公分，落雷還造成彌陀區南寮路、中正西路一帶停電。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月1日

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市路竹區、湖內區等地今天下午出現大雷雨，持續近一個小時的降雨，造成路竹區中山路、湖內區仁愛街一帶積水約10公分，還出動員警做交管。

下午5時許，高雄市路竹區一帶烏雲罩頂，天色暗黑，伴隨著雷電驟雨不停，震天的落雷，行人大多趕快躲避，不少機車騎士也到騎樓下避雨。

大約從下午5時30分起，路竹區中山路、忠孝路慢車道開始積水，面積大約有一個車道寬，水深高於腳踝、大約10公分，汽車疾駛過濺起的水花，讓即使撐傘的民眾也一身濕透；湖內區仁愛街一帶，也出現積水近10公分災情。

高雄市彌陀區長歐劍君傍晚向中央社記者表示，區內產業路一帶一度積水約10公分，所幸雨勢稍緩後，積水就退了；不過，落雷造成南寮路、中正西路一帶停電，台電已緊急搶修當中。（編輯：戴光育）1080801