繼續留在時力 洪慈庸舉辦客廳會后里開跑

（中央社記者趙麗妍台中2日電）立委洪慈庸昨天宣布繼續為時代力量努力，她今天舉辦「慈庸到你家」客廳會，與鄉親面對面討論地方建設成果，首站自家鄉后里出發，朝每週7到10場為目標前進。

洪慈庸每年都會在立法院休會期間舉辦客廳會，到家裡鄉親報告工作成果，今天上午首場從后里開跑，帶著新出爐的問政專刊，與鄉親面對面討論地方建設成果。第一波「慈庸到你家」客廳會由地方鄉親邀請，後續將持續舉辦，朝每週7至10場為目標。

洪慈庸表示，第二波「慈庸到你家」客廳會將開放網路募集，歡迎潭子、大雅、神岡、后里居民提供「客廳」空間，將親自帶著問政專刊，向大家說明在中央的問政及所爭取的建設成果。

后里農會理事長張欽桐到場支持表示，洪慈庸為地方做了很多事，為校園爭取建設、為民眾權益把關，各項政績呈現在問政專刊中，他肯定洪慈庸透過客廳會的方式與鄉親零距離討論、相當親民。

「慈庸到你家」客廳會由洪慈庸委員主講，約15至20位后里鄉親到場參與，熱情交流互動。部分鄉親反映，舊山線全線復駛是舊泰安區在地民眾長年的盼望，未來將影響北台中整體觀光發展。

洪慈庸也說明，經過努力已成功爭取中央支持、全額負擔，將持續督促工程進度如期民國112年全線復駛。（編輯：黃世雅）1080802