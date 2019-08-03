愛河水漾嘉年華 葉匡時划獨木舟翻船落水

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市副市長葉匡時今天傍晚參加愛河水漾嘉年華活動，下水體驗划獨木舟不慎翻船落水，隨即被一旁救生艇救上岸，他雖全身溼透卻直呼「愛河水很乾淨，沒什麼汙染」。

他說，由於想趕快划出去，一時划太大力失去重心而不慎落水。

高市觀光局傍晚在高雄地方法院前愛河畔舉辦「愛河水漾嘉年華」開幕活動，葉匡時到場與多組情侶分別下水在愛河划獨木舟為活動開跑。

葉匡時身穿救身衣由工作人員陪同共乘一艘雙人座獨木舟，剛划不久，葉匡時的獨木舟就翻覆，葉匡時落水後立即抓住獨木舟船緣，一旁救生艇也連忙上前將他拉上救生艇。

葉匡時上岸後雖全身溼透卻直呼「愛河水很乾淨，沒什麼汙染」，他接受媒體訪問說，由於當時想趕快划出去，一時划太大力失去重心而不慎落水。

主辦單位指出，獨木舟較輕、重心較不穩，若操之過急或用力過猛很容易翻覆，葉匡時下水時有依規定穿著救生衣；初學者往往因不諳操槳而翻船落水。

愛河水漾嘉年華結合水域、音樂、美食及愛情等元素，陪民眾「浪漫FUN暑假」，今天起連續兩個週六、週日在愛河畔推出體驗獨木舟、小帆船、立式划槳等水域遊憩體驗活動，岸邊則有愛情裝置藝術及仲夏沁涼市集，囊括冰品、咖啡與啤酒、三輪餐車等攤商，今、明兩天現場水上舞台還有樂團演出助興。（編輯：方沛清）1080803