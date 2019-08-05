國民黨嘉縣山區立委初選登記 挑戰陳明文

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）國民黨嘉義縣黨部今天辦理嘉義縣山區立法委員提名初選登記公告，黨部主任委員蔡明顯表示，整合各界泛藍與反對民進黨立委陳明文力量，預計8月下旬產生人選，爭取勝選。

蔡明顯指出，嘉義縣海區立委提名人王啟澧已確定，輔選工作已積極展開，挑戰爭取連任的民進黨立委蔡易餘；而民進黨嘉義縣山區立委由現任陳明文爭取連任，國民黨基層黨員希望立委人選能儘快確定。

蔡明顯說，日前曾多方接觸可能人選，並了解各方意見，整合各界泛藍與反對陳明文的力量，儘早產生山區立委提名人選，預計8月中下旬確定人選。

蔡明顯表示，日前曾拜會嘉義縣山區黨籍議員、民進黨前立委林國慶、前青輔會主委陳以真、議員林于玲、民雄鄉農會總幹事涂文生、前立委吳育仁，也探詢高雄市政府農業局長吳芳銘，都無意願參選。

蔡明顯指出，嘉義縣山區立委人選目前有參選民雄鄉長落敗的許能通、梅山鄉茶界人士簡明廉表態。

國民黨嘉義縣黨部表示，嘉義縣山區立委提名初選登記，領表時間8月7日至9日，領表及登記地點為嘉義縣黨部，領表及登記費用分別為新台幣10萬元、100萬元，登記後協調初選規則。（編輯：翁翠萍）1080805