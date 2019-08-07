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愛河七夕活動遇雨 韓國瑜：牛郎織女在哭泣

最新更新：2019/08/07 22:19

（中央社記者程啟峰高雄7日電）今天是七夕情人節，高雄市長韓國瑜傍晚在愛河畔冒雨為一場七夕情侶趣味競賽活動鳴槍；面對雨勢變大，他打趣說，「織女在哭泣、牛郎也在哭泣」化解尷尬場面。

高雄市政府「2019寶島仲夏節－愛河水漾嘉年華」，晚間於愛河推出七夕活動「愛河等侶來挑戰」，號召有情人攜手到愛河參賽，賺取約會金，活動先由情侶中的男士跑完百米，雙方再到親水平台下水進行雙人獨木舟競賽，現場還有知名歌手獻唱。

韓國瑜到場為活動鳴槍並祝參賽情侶永浴愛河、情人節快樂。

第一批參賽男性輪番高喊女伴名字後，在韓國瑜鳴笛聲響起後，向前衝刺百米，再與女伴一起下水在河面划雙人獨木舟，象徵「為愛起跑、划向未來」。

韓國瑜抵達現場時，毛毛雨勢突然變大，他致詞時數度婉拒旁人及隨扈撐傘，他致詞時還一度甩去手上文稿水珠，並打趣說，「織女在哭泣、牛郎也在哭泣」化解尷尬場面。

韓國瑜表示，七夕流傳許多美好傳說，為讓愛河變成美麗的河域，市府趁情人節舉行「愛河水漾嘉年華」，歡迎熱戀中的男女來到愛河感受戀愛氛圍，並祝福情侶們永浴愛河。（編輯：方沛清）1080807

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