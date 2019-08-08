6旬男子鬼門關前走一回 任CPR教學義工

嘉義縣林姓男子（右）日前突然失去意識，他的女兒立即撥打119，消防局獲報後線上指導施行CPR，直到救護人員陳建宏（中）接手使用AED（自動體外心臟去顫器）搶救，從鬼門關前救回性命，林男心存感激，擔任CPR教學義工。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣林姓男子日前突然失去意識，呈現OHCA，消防局獲報，線上指導他的女兒CPR，直到救護人員接手搶救，最後順利從鬼門關前救回性命，林男心存感激，擔任CPR教學義工。

嘉義縣消防局今天表示，東石鄉6旬林姓男子今年5月5日凌晨在家中突感不適，起床喝杯水後就失去意識，他的女兒立即撥打119，消防局派遣朴子消防分隊救護車趕往，並實施派遣線上指導心肺復甦術（Dispatch-assisted CPR、簡稱DA-CPR）指導家屬實施CPR，直到救護人員陳建宏、李文傑接手使用AED（自動體外心臟去顫器）搶救。

陳建宏指出，到場時，評估林男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即安裝AED監測後電擊，並使用心臟按壓器施作心臟按摩，當儀器再次評估時，恢復了自主心跳，且住院治療後，現在已返家休養。

陳建宏說，這是從事消防工作以來最快樂的事之一，能夠運用CPR成功救回人命，且因為DA-CPR及家屬施作CPR得宜，讓這起意外有了圓滿結局。

嘉義縣消防局朴子分隊分隊長蔡紹文指出，因9月7日將在朴子公所舉辦CPR推廣活動，因此，日前與陳建宏前往林男住處探視，並邀請他到場現身說法，林男很爽快地答應擔任CPR教學的義工，讓更多人受惠。

救護人員陳建宏日前探視林男，看見他健康的模樣，兩人感動地擁抱，林男的女兒在旁也泛淚喜獲父親新生。

蔡紹文指出，林男女兒眼眶泛紅的對父親說，幸好你有活下來。在林男昏迷當下，由於他的女兒從事醫療相關行業，具有基礎急救知識，知道要把握急救黃金時間，在報案後，119線上引導她施作CPR，加上有節拍聲可依循，才能順利完成施作。（編輯：方沛清）1080808