花蓮暖心副所長夫妻默默行善 低調捐物資助人

花蓮縣玉里警分局大禹派出所副所長鄧靖謙（左）與妻子洪明瀅（左2）長年默默捐贈物資給弱勢家庭，善行因受贈協會在臉書貼文感謝才曝光。（玉里警分局提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月9日

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮玉里警分局大禹派出所副所長鄧靖謙和太太長年默默行善，低調捐贈物資給弱勢家庭，甚至能從了解個案狀況後，依需求購買物資。這次在受贈協會臉書貼文感謝，善行才曝光。

鄧靖謙和太太洪明瀅都是玉里鎮民，10年前調回家鄉服務，他說，從警超過20年，看到太多弱勢家庭因經濟問題產生糾紛，尤其不捨幼童及獨居老人。

與太太達成共識後，夫妻倆5年前接觸卓溪鄉當地協會，從原住民弱勢家庭為起點，逐漸擴大到玉里鎮。鄧靖謙說，了解個案狀況後，再親自選購物資，從基本的白米、麵條、奶粉等，到後來依照需求購買。

因為長年來都以匿名方式協助，由協會代為發送物資，身邊親友多半不知情，這次意外被公開，也讓夫妻倆非常不好意思。

玉里警分局長呂育騰肯定鄧靖謙善行，也勉勵同仁們執勤第一線，也能體會弱勢民眾的需求及難處，在能力範圍內提供協助，讓警察工作更有價值。（編輯：黃世雅）1080809