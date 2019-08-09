中職花蓮開打 觀眾席頂棚漏水惹議[影]

影片來源：中央社

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）中華職棒例行賽移師花蓮，縣府斥資新台幣8700萬元翻修縣立球場，昨晚賽事碰上大雨，內野觀眾席頂棚卻大漏水，場內球員奮力投打，場外球迷則忙著躲雨。

昨晚富邦悍將對戰統一7-ELEVEn獅，一度因雨勢太大賽程中斷，本該提供遮雨功能的內野觀眾席竟出現「瀑布」，頂棚不斷漏水，大量雨水沿著圓柱傾瀉而下，淹到座位區，球迷忙著換位躲水。

中華職棒例行賽8日晚間在花蓮縣立德興棒球場開打，因雨勢太大，內野觀眾席頂棚漏水，雨水沿著圓柱傾瀉而下。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月9日

縣府教育處體育保健科長白鴻儀表示，這次球場更新主要為增加設施，舊有的頂棚並未在這次工程中，昨天雨後漏水問題已請廠商協助處理，盡快找到原因。

縣立德興棒球場2001年啟用後，曾因設備老舊，被體育署評鑑為不符合職業賽事的C級球場，縣府爭取經費補助整建，今年8月重新啟用，7日起迎接改建後，迎接今年首場中職賽事。

白鴻儀指出，這次翻修工程包括新增室內牛棚、更新觀眾座椅、增加輪椅觀眾席、無障礙電梯及球場紅土草皮重新整理，也將盤點舊有設施，加強補強維修，不影響接下來賽事。（編輯：黃世雅）1080809